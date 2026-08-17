Intel теряет почти половину серверного рынка: AMD и ARM забирают долю

К 2030 году рынок ИИ-процессоров превысит $210 млрд, а доля Intel может сократиться с 62% до 35,8%

Аналитики Bank of America Global Research, Mercury Research и IDC опубликовали консенсус-прогноз рынка серверных процессоров до 2030 года. Общий доступный рынок (TAM) превысит $210 млрд, из которых $180 млрд придётся на ИИ-CPU.

Нынешняя доля ИИ-процессоров в серверном сегменте уже достигла 69% — рост на 16 процентных пунктов к 2025 году и на 46 пунктов к 2024-му.

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Расстановка сил меняется радикально. Доля Intel, по оценкам, упадёт с 62% до 35,8% рынка. AMD займёт около 31%. Оставшиеся 30–35% разделят коммерческие ARM-процессоры и заказные чипы заказчиков. В абсолютных цифрах поставки ИИ-процессоров вырастут с 29,9 миллиона единиц в 2025 году до 38 миллионов в 2026-м (плюс 27%) и до 82 миллионов в 2030-м.

Несмотря на потерю доли в единицах, Intel удерживает выручку за счёт высоких цен чипов и дефицита на рынке. На клиентском рынке компания демонстрирует частичное восстановление, агрессивно продвигая DDR4-платформы на фоне высоких цен на DDR5 и продлевая жизненный цикл Raptor Lake. AMD, в свою очередь, продолжает забирать долю и в десктопах, и в мобильных устройствах, но общий рынок ПК сокращается из-за ценового давления и нехватки компонентов.