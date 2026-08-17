Всего 280 долларов за дополнительные 11 ГБ видеопамяти: в Японии ставят удвоение памяти GeForce RTX 2080 Ti на поток

В Японии появилась услуга по удвоению видеопамяти GeForce RTX 2080 Ti — с заводских 11 до 22 ГБ. Специализированная мастерская из префектуры Сайтама берет за такую модернизацию 45 тыс. иен — всего около $280.

RTX 2080 Ti давно пользуется популярностью среди энтузиастов, экспериментирующих с увеличением объема видеопамяти. Благодаря особенностям ее конструкции VRAM можно заменить на чипы большей емкости, после чего модифицировать BIOS для работы с удвоенным объемом — и все будет работать.

Японская мастерская использует 2-гигабайтные чипы GDDR6 производства Samsung. Получается, что каждый дополнительный гигабайт обходится примерно в $26 долларов. Мастерская также продает уже готовые карты. Самой дешевая из них — MSI RTX 2080 Ti Ventus 2X 22 GB за $430.

Для сравнения, обычную подержанную RTX 2080 Ti можно найти дешевле $250. Покупка такой карты с последующей модернизацией обойдется уже более чем в $500, поэтому готовый 22-гигабайтный вариант иногда оказывается выгоднее, особенно с учетом стоимости работы и риска повредить видеокарту.

Главный смысл подобного апгрейда — не игры, а искусственный интеллект. Дополнительная видеопамять позволяет загружать более крупные языковые модели, работать с большими контекстами и наборами данных. В подобных задачах объем VRAM нередко становится ограничением раньше, чем вычислительная мощность самого GPU.