Процессоры Intel Nova Lake не всегда будут урезаны по объёму кеш-памяти при уменьшении количества ядер

Процессоры Intel Nova Lake будут иметь больше кеш-памяти, чем предыдущие поколения, а новые утечки говорят о том, что модели с меньшим количеством ядер не будут урезаны по этому параметру.

Ранее считалось, что процессоры с конфигурацией ядер 8+12+4 относительно старших одночиплетных версий с конфигурацией 8+16+4 будут иметь меньше кеш-памяти третьего уровня: 33 МБ против 36 МБ. Однако новые данные говорят о том, что все 36 МБ кеша сохранятся активными.

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Аналогично, конфигурация 4+4+4, как сообщается, сохранит 18 МБ кеш-памяти, как и полностью версии 4+8+4, тогда как раньше первым приписывали 15 МБ. Всё потому, что ранее к одному малому ядру «привязывали» 3 МБ кеша, но такой привязки не будет.

Впрочем, будут и исключения. К примеру, процессор с конфигурацией 6+12+4 всё же будет иметь на 3 МБ кеша меньше, чем модель с конфигурацией 6+16+4: 27 МБ против 30 МБ. Судя по всему, технически привязки действительно нет, но Intel решила в каких-то случаях урезать кеш-память, а в каких-то не делать этого.

Напомним, в линейке Nova Lake будут процессоры с кешем bLLC объёмом 144 МБ на один чиплет. Двухчиплетные флагманы получат внушительные 288 МБ памяти.

Также мы на днях узнали, что процессоры Core 13-го и 14-го поколений останутся в строю ещё минимум несколько лет.