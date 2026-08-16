Современные OLED-телевизоры выгорают примерно с той же скоростью, что и модели 10-летней давности. Исследование Rtings при этом имеет нюансы

Современные OLED-телевизоры довольно существенно отличаются от моделей первой волны, вышедших около 10 лет назад. Однако большое тестирование Rtings показывает, что скорость выгорания панелей за прошедшие годы почти не изменилась.

Авторы сравнивали LG C7 из 2017 года и ряд моделей, выпущенных в 2020-2023 году. Стандартный тест источника подразумевает работу в течение 10 000 часов с запуском новостного канала CNN. При этом телевизоры использовались при максимальной яркости каждого телевизора в режиме SDR.

Фото Rtings

В итоге новые модели не показали стабильно меньшего количества необратимых выгораний, чем LG C7 2017 года во время своего аналогичного стресс-теста.

Фото Rtings

Авторы отмечают, что новые модели технически действительно более устойчивы к выгоранию благодаря ряду технических улучшений, однако при этом они и более яркие. Статистически большинство владельцев телевизоров, как говорит источник, использует их на максимальной яркости (у OLED она, напомним, ниже, чем у LCD). При этом новые модели имеют более высокие показатели максимальной яркости, чем старые. В итоге сравнение идёт при разных уровнях яркости, а сам по себе этот показатель негативно сказывается на скорости выгорания. То есть новые модели устойчивее к выгоранию, но их более высокая максимальная яркость (а точнее использование на такой яркости) нивелирует эти улучшения.