Asus не просто остаётся лидером, а продолжает отрываться от конкурентов. Рынок OLED-мониторов за год вырос почти вдвое

Мировые поставки OLED-мониторов в прошлом квартале выросли почти вдвое (на 98%) относительно прошлого года, согласно данным аналитиков TrendForce.

Этот сегмент рынка уверенно растёт уже довольно давно, что отчасти обусловлено появлением на рынке доступных моделей. Авторы также отмечают влияние китайской распродажи 618 и ростом популярности 27-дюймовых моделей 1440p в целом.

Лидером остаётся компания Asus, которая заняла 23,1% и ещё сильнее оторвалась от конкурентов. Далее идут Samsung, MSI, AOC и LG. При этом все остальные бренды суммарно занимают 34% рынка, то есть покупатели не фокусируются только на лидерах.

При этом, напомним, мониторы в ближайшее время, вероятно, тоже начнут дорожать, что может негативно сказаться на продажах.