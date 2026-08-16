Asus не просто остаётся лидером, а продолжает отрываться от конкурентов. Рынок OLED-мониторов за год вырос почти вдвое

Samsung и MSI занимают второе и третье место

Мониторы

Мировые поставки OLED-мониторов в прошлом квартале выросли почти вдвое (на 98%) относительно прошлого года, согласно данным аналитиков TrendForce.

Этот сегмент рынка уверенно растёт уже довольно давно, что отчасти обусловлено появлением на рынке доступных моделей. Авторы также отмечают влияние китайской распродажи 618 и ростом популярности 27-дюймовых моделей 1440p в целом.

Современные OLED-телевизоры выгорают примерно с той же скоростью, что и модели 10-летней давности. Исследование Rtings при этом имеет нюансы

Лидером остаётся компания Asus, которая заняла 23,1% и ещё сильнее оторвалась от конкурентов. Далее идут Samsung, MSI, AOC и LG. При этом все остальные бренды суммарно занимают 34% рынка, то есть покупатели не фокусируются только на лидерах.

При этом, напомним, мониторы в ближайшее время, вероятно, тоже начнут дорожать, что может негативно сказаться на продажах.

Современные OLED-телевизоры выгорают примерно с той же скоростью, что и модели 10-летней давности. Исследование Rtings при этом имеет нюансыNvidia урезала финансовую гарантию OpenAI вдвое — с $250 до $120 млрд