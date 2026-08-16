У этой механической клавиатуры 10 рядов по 10 клавиш, и ни одна не назначена из коробки. Keychron выпустила C100 8K Giant Custom Macro Pad

Компания Keychron выпустила новую клавиатуру, но только очень необычную. Как можно видеть не изображениях, C100 8K Giant Custom Macro Pad представляет собой крупный квадрат с большим количеством одинаковых неподписанных клавиш.

Если точнее, речь идёт о 100 клавишах: по 10 клавиш в 10 рядах. Они не подписаны, потому что ни одна не имеет какого-то определённого назначения, как в обычной клавиатуре.

Фото Keychron

Все кнопки можно настроить посредством фирменного ПО, а их количество даёт огромное число возможных вариантов. Keychron сделала устройство полностью настраиваемым в Keychron Launcher, браузерном пакете для настройки, который позволяет переназначать клавиши, создавать макросы и настраивать RGB-подсветку для каждой клавиши отдельно или с помощью различных встроенных эффектов. Из коробки ни одна клавиша устройства не назначена на какое-либо действие.

Из остального можно выделить частоту опроса 8 кГц, как и большинство новых клавиатур Keychron, прозрачные колпачки ASA и линейные переключатели Keychron Apex Red с поддержкой горячей замены. Подключение только посредством кабеля, но зато цена составляет 70 долларов.