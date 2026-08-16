450 000 HDD и 1,66 млн рабочих лет. Статистика Backblaze показала, какие HDD были самыми надёжными

Данные Backblaze уже давно позволяют оценивать надёжность разных накопителей благодаря довольно большому массиву статистики. Однако Экономисты Кристоф Зимрот из Университета Эссекса и Ёмён Пак из Университета Сонгюнкван решили проанализировать всю статистику компании за 12 лет и опубликовали соответствующее рецензируемое исследование.

В совокупности оно охватывает почти 450 000 жёстких дисков и более 1,66 млн лет работы HDD.

Самыми надёжными оказались накопители HGST, затем идут WD, потом Seagate, а наименее надёжными оказались HDD Toshiba. Авторы привязали показатель к данным по Seagate, поэтому получились следующие значения: 41%, 52%, 100% и 107%. Кроме того, у Toshiba ежемесячный процент отказов увеличивается более чем в четыре раза после 60 месяцев эксплуатации, что является колоссальным скачком, которого не демонстрирует ни один другой производитель.

Создано Grok

В период от 50 до 100 месяцев устройства Toshiba выходили из строя в количестве от пяти до шести раз на 1000 дисков в месяц, в то время как у трех других марок этот показатель, как правило, оставался на уровне 2,5 или ниже.

У Seagate ситуация иная. У неё процент отказов изначально был самым высоким среди новых дисков, но при этом оставался стабильным с течением времени. Ну и ещё один очень важный вывод: большинство отказов происходило до истечения трех лет эксплуатации.

Авторы также отметили, что немаловажным фактором является температура. Повышение на 1 градус в среднем увеличивает частоту отказов на 2,1%. А вот объём, напротив, имеет обратную корреляцию: чем он выше, тем ниже частота отказов, что может показаться нелогичным, ведь более высокий объём означает болmitt количество пластин и считывающих головок.

Стоит отметить, что сравнение имеет определённый изъян. К примеру, HGST, которая изначально была дочерней компанией Hitachi, была куплена компанией WD ещё в 2012 году и затем прекратила своё существование. То есть диски этого бренда в статистике намного старее большинства остальных.

Да и в целом ситуация неравномерная. HGST лидировала по количеству новых установок в серверах Backblaze в 2014 году, Seagate доминировала с 2015 по 2020 год, Toshiba возглавила список в 2023 году, а WD — в 2024 году. То есть отчасти устаревшие накопители Seagate и HGST сравниваются с гораздо более новыми устройствами Toshiba и WD.

Также важно отметить, что дополнительно почти 147 000 накопителей, что составляет около 31% выборки, были исключены из набора данных, так как они не выходили из строя.