Asus «отремонтировала» блок питания пользователя, заменив предохранитель на кусок проволоки

Пользователь Reddit под псевдонимом Euphoric-Bluebird806 рассказал историю о том, как Asus вернула ему блок питания после сервисного обслуживания, только вот устройство «починили» очень специфически и крайне опасно.

Фото Euphoric-Bluebird806 (Reddit)

Фото Euphoric-Bluebird806 (Reddit)

Как можно видеть на фотографиях, на месте предохранителя, который, видимо, сгорел, что и стало причиной выхода БП из строя и отправки его на сервис, находится простая перемычка. То есть фактически мастер Asus вместо предохранителя напрямую соединил контакты в том месте, где этот предохранитель должен был быть.

Фото Euphoric-Bluebird806 (Reddit)

Фото Euphoric-Bluebird806 (Reddit)

Само собой, такое решение крайне небезопасное, и совершенно неясно, почему специалист, который проводил ремонт этого блока питания, поступил таким образом. И хотя это не должно иметь значения, но иронии ситуации добавляет то, что это блок питания семейства ROG мощностью 850 Вт, то есть далеко не самая дешёвая модель в линейке компании.