SoC Snapdragon C для «300-долларовых» ноутбуков намного мощнее Intel N250, но это технически старый процессор с четырьмя ядрами
Зато новинка Qualcomm вдвое энергоэффективнее
Компания Qualcomm раскрыла подробности о SoC Snapdragon C, созданной для очень доступных ноутбуков. Напомним, Qualcomm говорила о ценах от 300 долларов, но первая модель, появившаяся на рынке, стоит вдвое больше.
Как бы там ни было, Qualcomm подтвердила слухи о том, что в основе новой SoC лежат восемь процессорных ядер Kryo. Какие именно, не уточнили, но те же слухи говорили о старых ядрах Cortex-A78 и A55, да и в целом описывали Snapdragon C, как переименованную версию Snapdragon QCS6490, которая, в свою очередь, очень похожа на Snapdragon 778G из 2021 года.
Этот вопрос всё же пока остаётся открытым. Зато теперь точно известно, что частоты могут достигать 3 ГГц, есть 2 МБ общей кеш-памяти, а что касается оперативной, то поддерживается до 16 ГБ LPDDR5, LPDDR5X или LPDDR4X.
Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0, памяти UFS 3.1. Что касается производительности, Qualcomm сравнивает свой чип с Intel N250. Это формально не самый старый чип линейки Twin Lake на основе техпроцесса Intel 7, но технически это решение примерно настолько же старое, как и Snapdragon 778G.
Qualcomm говорит, что её новинка вдвое энергоэффективнее, что, вероятно, обусловлено более свежим техпроцессом (его не упоминают), а также быстрее процессора Intel в Geekbench на 44% и 24% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.
Intel N250 набирает в этом бенчмарке около 2800 баллов в однопоточном режиме. QCS6490 набирает около 3000 баллов, так что информация о родстве этих двух платформ Qualcomm похожа на правду. В Cinebench компания обещает преимущество своего чипа уже на 67%, что весьма неплохо. Но нужно понимать, что сравнение идёт с технически старым «атомным» процессором с четырьмя ядрами без Hyper-Threading.
Комментарии