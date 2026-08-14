SoC Snapdragon C для «300-долларовых» ноутбуков намного мощнее Intel N250, но это технически старый процессор с четырьмя ядрами

Компания Qualcomm раскрыла подробности о SoC Snapdragon C, созданной для очень доступных ноутбуков. Напомним, Qualcomm говорила о ценах от 300 долларов, но первая модель, появившаяся на рынке, стоит вдвое больше.

Как бы там ни было, Qualcomm подтвердила слухи о том, что в основе новой SoC лежат восемь процессорных ядер Kryo. Какие именно, не уточнили, но те же слухи говорили о старых ядрах Cortex-A78 и A55, да и в целом описывали Snapdragon C, как переименованную версию Snapdragon QCS6490, которая, в свою очередь, очень похожа на Snapdragon 778G из 2021 года.

Фото Qualcomm через Videocardz

Фото Qualcomm через Videocardz

Этот вопрос всё же пока остаётся открытым. Зато теперь точно известно, что частоты могут достигать 3 ГГц, есть 2 МБ общей кеш-памяти, а что касается оперативной, то поддерживается до 16 ГБ LPDDR5, LPDDR5X или LPDDR4X.

Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0, памяти UFS 3.1. Что касается производительности, Qualcomm сравнивает свой чип с Intel N250. Это формально не самый старый чип линейки Twin Lake на основе техпроцесса Intel 7, но технически это решение примерно настолько же старое, как и Snapdragon 778G.

Фото Qualcomm через Videocardz

Фото Qualcomm через Videocardz

Qualcomm говорит, что её новинка вдвое энергоэффективнее, что, вероятно, обусловлено более свежим техпроцессом (его не упоминают), а также быстрее процессора Intel в Geekbench на 44% и 24% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Intel N250 набирает в этом бенчмарке около 2800 баллов в однопоточном режиме. QCS6490 набирает около 3000 баллов, так что информация о родстве этих двух платформ Qualcomm похожа на правду. В Cinebench компания обещает преимущество своего чипа уже на 67%, что весьма неплохо. Но нужно понимать, что сравнение идёт с технически старым «атомным» процессором с четырьмя ядрами без Hyper-Threading.