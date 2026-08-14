В России разрабатывают круизный лайнер для Арктики

«Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) представила на форуме «Арктика – Регионы» проект арктического круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер». Судно спроектировано для эксплуатации в сложных ледовых условиях и предназначено для арктического туризма, экспедиций и формирования новых маршрутов в Арктической зоне России, а также в Антарктике.

Изображение: ОСК

Судно предусматривает каюты различных категорий с балконами или верандами. На борту планируются конференц-зал, рестораны, библиотека, обзорный салон, сауны, бассейны, фитнес-центр и прогулочные палубы. Также предусмотрена вертолётная площадка и медицинский блок. Для высадок на необорудованное побережье и наблюдения за арктической фауной можно использовать шлюпки и откидные причалы.

Изображение: ОСК

В весенне-летний период «Арклайнер» может использоваться для круизов из Мурманска к Шпицбергену, Новой Земле, побережью Норвегии и Исландии (от 7 до 14 суток). Также возможны маршруты из Рейкьявика к острову Ян-Майен и побережью Гренландии. Самым длительным может стать круиз на 35 суток из Мурманска по Северному морскому пути с завершением в Анкоридже (Аляска, США) или Петропавловске-Камчатском. В осенне-зимний период судно сможет выполнять рейсы из Пунта-Аренаса к Фолклендским островам и побережью Антарктиды.

Длина «Арклайнера» составляет 163 метра, ширина — 23,5 метра. Лайнер рассчитан на 292 пассажиров, экипаж численностью 192 человека и автономность плавания до 35 суток. В летне-осенний период «Арклайнер» сможет передвигаться в разреженных однолетних льдах толщиной до 1,3 метра, а в зимне-весенний период – до 1,1 метра. Максимальная скорость судна составит 17 узлов, дальность плавания — до 10 тыс. морских миль.