Телескоп «Джеймс Уэбб» заглянул в «сундук с сокровищами» туманности Киля: 70 звёзд, O-гигант в 19 раз тяжелее Солнца и протопланетные диски возрастом 1,3 млн лет

Его форму сформировали излучение и звёздный ветер от Эта Киля и соседнего скопления Trumpler 16

Астрономы, работающие с телескопом «Джеймс Уэбб», опубликовали снимок «Сундук с сокровищами» внутри туманности Киля — одного из крупнейших регионов звездообразования во Млечном Пути диаметром около 260 световых лет.

Изображение получено камерой NIRCam в ближнем инфракрасном диапазоне. Туманность представляет собой изолированное облако газа и пыли с плотным тёмным ядром и вытянутым хвостом — классическая форма, возникающая под воздействием интенсивного излучения и звёздного ветра от массивных соседних звёзд.

Источник: NASA / ESA / CSA / Webb / M. Reiter / M.H. Ozsarac

Внутри туманности обнаружено компактное скопление из 70 звёзд. Самая массивная из них — редкая O-звезда массой около 19 солнечных. Возраст скопления оценивается в 1,3 миллиона лет, хотя более ранние оценки давали всего 100 000 лет. Звёзды всё ещё глубоко погружены в пылевые облака: у многих зафиксированы признаки околозвёздных дисков — структур, из которых всё ещё могут формироваться планеты. Со временем излучение молодых звёзд рассеет окружающее вещество и откроет скопление полностью.

Форму определяет внешний источник: всего в 39 световых годах к северо-западу находится система Эта Киля, самый яркий объект туманности. Она содержит звезду массой 100 солнечных и светимостью в 5 миллионов раз больше солнечной. Дополнительное давление излучения даёт соседнее скопление Trumpler 16 с несколькими экстремально горячими массивными звёздами. Комбинация этих факторов и «вылепила» наблюдаемую структуру.