«Вайбовый» ноутбук для конкуренции с MacBook Neo. Lenovo готовит бюджетную модель IdeaPad Vibe в семи ярких цветах

Компания Lenovo готовит недорогой, но при этом тонкий и лёгкий ноутбук IdeaPad Vibe, который, как говорит Windows Latest, является прямым ответом на MacBook Neo.

По изображениям видно, что ноутбук действительно тонкий, при этом, как и устройство Apple, доступен в разных не самых типичных для этого рынка цветах, причём их тут сразу семь.

Точных данных о параметрах пока нет, но новинка будет доступна как минимум с процессорами AMD и SoC Qualcomm. Какие именно это будут чипы, пока неизвестно, но, вероятно, далеко не самые мощные, чтобы цена была как можно ниже.

Насколько конкурентным будет Vibe, пока неясно, но точно можно сказать уже сейчас, что по набору портов он лучше Neo, так как есть два USB-A, два USB-C, HDMI и слот для карт памяти.