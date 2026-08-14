Blue Origin начала развёртывание глобальной сети наземных станций для связи со спутниками

Первые 3 станции Quartz уже работают на Бермудских островах, в Новой Зеландии и Австралии, к концу года компания планирует довести сеть до 9 площадок и расширить её от низких орбит до геостационарных и окололунных миссий

Blue Origin начала поэтапное развёртывание собственной глобальной сети наземных станций Quartz для связи с космическими аппаратами. Первые 3 станции уже установлены и протестированы на Бермудских островах, в Новой Зеландии и Австралии. До конца года компания намерена расширить сеть до 9 площадок. По словам Тори Бруно, президента подразделения Blue Origin по национальной безопасности, Quartz должна объединить наземную связь с космическими аппаратами в единую инфраструктуру вместо использования разрозненных станций и сторонних операторов.

На первом этапе станции оснащаются антеннами с диаметром апертуры 3,7 м, работающими в S- и X-диапазонах радиочастот. Эта конфигурация предназначена для работы с аппаратами на низкой околоземной орбите (LEO). Все площадки контролируются из единого центра сетевых операций Blue Origin Global Network Operations Center, который обеспечивает постоянный мониторинг и реагирование на инциденты. Компания заявляет, что такая архитектура позволяет не зависеть от сторонних операторов наземной инфраструктуры.

Фото: Blue Origin

Quartz также рассчитана на задачи, связанные не только с передачей данных. На всех станциях поддерживаются радиометрическое сопровождение (определение параметров движения аппарата по характеристикам его радиосигнала), радиоэлектронная разведка и наблюдение за объектами и событиями в космическом пространстве (Space Domain Awareness).

Blue Origin позиционирует сеть как инфраструктуру для государственных, гражданских и коммерческих космических программ. При этом компания отдельно подчёркивает единый интерфейс управления и прозрачную модель ценообразования, которые, по её оценке, должны упростить работу операторов с наземной связью.

К концу 2026 года компания намерена установить новые станции с антеннами диаметром 9 м, поддерживающими L-, S-, X- и Ka-диапазоны. Расширенная конфигурация должна обеспечить не только передачу данных, но и TT&C (Telemetry, Tracking and Command — телеметрию, сопровождение и передачу команд) для аппаратов на геопереходной орбите (GTO), геостационарной орбите (GEO), в окололунном пространстве и за его пределами. Quartz изначально разворачивается как сеть с постепенным расширением от связи с аппаратами на низкой орбите к поддержке более удалённых космических миссий.