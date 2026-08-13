Katalyst вернула управление потерявшему ориентацию LINK — теперь аппарат готов продолжить сближение и попытаться захватить снижающуюся орбиту Swift.

Программное обновление восстановило ориентацию аппарата, который должен захватить снижающуюся обсерваторию и поднять её на более высокую орбиту.

Компания Katalyst Space успешно загрузила новое бортовое программное обеспечение на аппарат LINK, вернув ему управление ориентацией. Это снимает главное препятствие на пути миссии по спасению космической обсерватории Swift, чья орбита постепенно снижается. Новые алгоритмы позволяют LINK сохранять устойчивость с использованием оставшихся исправных исполнительных механизмов.

Теперь LINK продолжит сближение со телескопом. В ближайшие дни команда проведёт серию манёвров и включений двигателей, чтобы свести орбиты аппаратов, после чего LINK должен захватить Swift тремя роботизированными манипуляторами и с помощью ионных двигателей поднять обсерваторию на более высокую орбиту. NASA и Katalyst будут оценивать состояние аппарата на каждом этапе, поэтому дата сближения и самого захвата пока не объявлена.

Источник: Katalyst Space

Проблемы начались 25–26 июля, примерно через 3 недели после запуска LINK 3 июля на ракете Northrop Grumman Pegasus XL. Аппарат начал вращаться, а связь с ним стала нестабильной. Проверка показала, что 2 из 3 реакционных колёс (маховиков, управляющих ориентацией спутника) вышли из строя, а система микродвигателей на холодном газе частично потеряла работоспособность. Команде удалось снизить скорость вращения с 9 до примерно 1,47 градуса в секунду с помощью двигательной установки, потратив менее 100 г топлива.

Swift сейчас находится в 347 км над Землёй, тогда как при запуске в 2004 году его орбита составляла около 600 км. Ниже 300 км подъём орбиты станет значительно сложнее из-за растущего атмосферного сопротивления. Чтобы продлить работу обсерватории, команда Swift ещё в феврале изменила режим её эксплуатации и смогла замедлить снижение орбиты, сохранив время для спасательной миссии до осени.

Миссия LINK должна стать первой попыткой захватить и переместить космический аппарат, который изначально не проектировался для обслуживания. NASA заключило с Katalyst Space контракт на $30 млн в сентябре 2025 года, а сам LINK разработали, построили, испытали и запустили менее чем за год. Swift особенно ценен для астрономии благодаря способности быстро регистрировать гамма-всплески — самые мощные известные взрывы во Вселенной.