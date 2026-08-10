Katalyst затормозила потерявший ориентацию космический аппарат почти в 6 раз: миссия к телескопу Swift продолжается

Инженеры снизили скорость до 1,47° в секунду менее чем за 100 г топлива. Теперь Katalyst готовит обновление ПО для восстановления полного контроля ориентации

Katalyst Space Technologies сообщила о прогрессе в восстановлении управления аппаратом Link, который 28 июля перешёл в режим многокоординатного вращения из-за проблем, возникших после запуска. Когда началась операция по восстановлению, скорость вращения корпуса составляла около 9° в секунду. С помощью одного из электрических двигателей инженеры снизили её до 1,47° в секунду, так аппарат останется на время подготовки следующего этапа.

На торможение ушло менее 100 г топлива, при этом компания продолжает экономить запас рабочего тела для последующих операций.

В ближайшие дни Katalyst планирует загрузить на Link «значительное обновление бортового программного обеспечения». Оно должно обеспечить управление ориентацией аппарата в его текущей конфигурации и позволить инженерам восстановить полный контроль над Link. После этого компания рассчитывает вернуться к плану сближения с рентгеновской космической обсерваторией NASA Neil Gehrels Swift Observatory.

Источник: Katalyst Space Technologies

Причина потери ориентации Link по-прежнему не раскрыта. После инцидента 2 из 3 маховиков ориентации аппарата перестали работать, а двигатели системы управления реакцией сохранили лишь частичную работоспособность. Link был запущен 3 июля ракетой Pegasus, теперь его выход к Swift планируется на конец августа — на несколько недель позже первоначального графика. После сближения аппарат должен захватить Swift и с помощью своих двигателей поднять его снижающуюся орбиту.

Миссия стоимостью $30 млн стала первой попыткой Katalyst захватить другой космический аппарат и изменить его орбиту. Для Swift эта операция критична: 22-летняя обсерватория не способна самостоятельно корректировать орбиту и без Link должна сойти с неё в конце 2026 или начале 2027 года. По состоянию на 9 августа Swift находился чуть ниже отметки 350 км, а начать подъём орбиты необходимо до снижения высоты примерно до 300 км, — пересечь этот порог аппарат должен не ранее октября.