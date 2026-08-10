Ракета Long March 7A взорвалась через 1 минуту 25 секунд после старта: Китай потерпел 4-ю аварию за год

Ракета Long March 7A стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань, однако примерно через 1 минуту 25 секунд после запуска произошло разрушение носителя. Авария случилась ещё во время работы первой ступени, поэтому ракета не смогла продолжить полёт и вывести полезную нагрузку на заданную траекторию.

Фото: CASC

О характере полезной нагрузки этого запуска официальной информации нет. Предположительно, миссия могла иметь военное назначение, однако подтверждённых данных об этом не опубликовано.

Для китайской космической программы это уже 4-й неудачный запуск в 2026 году. Предыдущая авария произошла в апреле.