Ракета Long March 7A взорвалась через 1 минуту 25 секунд после старта: Китай потерпел 4-ю аварию за год
Предыдущая авария китайской ракеты произошла в апреле
Ракета Long March 7A стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань, однако примерно через 1 минуту 25 секунд после запуска произошло разрушение носителя. Авария случилась ещё во время работы первой ступени, поэтому ракета не смогла продолжить полёт и вывести полезную нагрузку на заданную траекторию.
О характере полезной нагрузки этого запуска официальной информации нет. Предположительно, миссия могла иметь военное назначение, однако подтверждённых данных об этом не опубликовано.
Для китайской космической программы это уже 4-й неудачный запуск в 2026 году. Предыдущая авария произошла в апреле.
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