Ждём появления RuStore: в Google Play стал доступен первый конкурирующий магазин приложений

В американской версии Google Play появился сторонний магазин приложений Aptoide, специализирующийся на мобильных играх. Теперь пользователи Android могут установить альтернативную площадку непосредственно через официальный магазин Google, без предварительной установки производителем или загрузки через сторонние источники.

Появление Aptoide связано с судебным спором Google и Epic Games. В 2024 году суд обязал Google открыть Play Store для конкурирующих магазинов приложений. После обжалования решения и дальнейших разбирательств компаниям не удалось согласовать предложенный вариант урегулирования, что в итоге открыло путь для размещения альтернативных площадок в Google Play.

Ранее сторонние магазины на Android можно было устанавливать самостоятельно или получать вместе с отдельными устройствами — например, Galaxy Store на смартфонах Samsung. Новая схема делает такие сервисы доступнее для пользователей.

Aptoide пока представлен в Google Play только в США. При этом установить его вручную можно и на Android-устройствах в других странах. В перспективе к площадке могут присоединиться Epic Games Store, Amazon Appstore, Galaxy Store и другие альтернативные магазины. Google также заявляла о международной программе регистрации сторонних магазинов, однако за пределами США ее запуск пока не завершен.