От GPT-5 и Gemini до Midjourney и Grok: оператор T2 собрал 50 нейросетей в одной подписке

Российский оператор T2 запустил ИИ-витрину «Элюмента», которая объединяет более 50 нейросетевых моделей в одном сервисе. Среди них — GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-Image 2. Пользователи могут создавать тексты, изображения, видео и музыку, не оформляя отдельные подписки на разные платформы.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для регистрации достаточно номера телефона, а стоимость подписки списывается с баланса T2. Новым пользователям предоставляют 50 бесплатных токенов для первых генераций. Объем доступных запросов зависит от выбранного тарифа (от 690 до 4990 рублей в месяц). При этом все четыре варианта подписки открывают доступ ко всему набору моделей.

Первые три дня использования не требуют оплаты. В течение этого периода также доступен неограниченный доступ к ряду моделей, включая Veo 3.1, Gemini, Grok и Nano Banana.

Подключить сервис можно на сайте «Элюменты». По словам директора по развитию финансовых и инновационных сервисов T2 Елизаветы Гусевой, объединение нейросетей в одном сервисе должно упростить их использование для задач, связанных с работой, учебой и созданием контента.