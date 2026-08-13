«Если вы не поторопитесь, то не сможете его купить». Honor Robot Phone собрал 400 тысяч предзаказов

Компания Honor сообщила о высоком спросе на свой новый Robot Phone. Всего за три недели после анонса устройство получило более 400 тысяч предварительных заказов в Китае.

Предзаказы на смартфон открылись в прошлом месяце одновременно с запуском специальных сервисных предложений. Как заявил главный инженер по обработке изображений Honor Ло Вэй, количество заявок уже превысило отметку в 400 тысяч, а желающим приобрести устройство стоит поторопиться: «Если вы не поторопитесь, то не сможете его купить».

Honor Robot Phone позиционируется как необычный смартфон с расширенными возможностями съемки. Устройство получило роботизированный стабилизатор камеры, фирменную систему YOYO и технологии обработки изображений, разработанные при сотрудничестве с ARRI.

Смартфон доступен в двух конфигурациях памяти. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценивается в 10000 юаней, а модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ стоит 13000 юаней.

Официальные продажи Honor Robot Phone начнутся 18 августа.