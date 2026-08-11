ИИ-агенты обнаружили 84 уязвимости в ядрах сетей 4G и 5G

Учёные Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре обнаружили 84 ранее неизвестные уязвимости в 7 открытых реализациях ядер сетей 4G и 5G. Согласно опубликованному отчёту, разработчики подтвердили 83 уязвимости, а 81 уязвимость получила идентификатор CVE (стандартизированный номер для отслеживания конкретной уязвимости). По данным Help Net Security от 11 августа, к этому моменту 58 подтверждённых проблем уже были исправлены, тогда как для 23 уязвимостей с CVE исправления ещё не выпустили.

Для поиска проблем команда разработала iFinder — мультиагентную систему с использованием больших языковых моделей. Она анализирует известные уязвимости, превращает их признаки в шаблоны для поиска и проверяет исходный код на наличие похожих ошибок. Затем отдельный этап сопоставляет найденные варианты со спецификациями 3GPP (международными стандартами мобильной связи) и конкретной реализацией, а следующий агент создаёт доказательство возможности эксплуатации и итеративно проверяет его на сетевом ПО.

При этом автоматический поиск не исключил ложные срабатывания: в контрольном наборе iFinder обнаружила 15 из 22 уже известных уязвимостей, а около четверти её кандидатов оказались ошибочными. Все находки, переданные разработчикам, команда вручную проверяла и воспроизводила, прикладывая рабочий PoC (доказательство возможности эксплуатации).

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Большинство обнаруженных проблем относится к классу, который авторы называют «ошибками неявного доверия» (implicit trust errors, iTrues). Компоненты ядра мобильной сети могут принимать сигнальные сообщения от соседних функций, не проверяя должным образом их синтаксис, смысл и запрашиваемые ресурсы. Раньше такие интерфейсы в значительной степени защищала физическая изоляция компонентов, однако перенос сетевых ядер в облачную инфраструктуру создаёт дополнительные возможности для доступа к внутренним интерфейсам из-за ошибок конфигурации или нарушения границ изоляции.

Анализ охватывал Open5GS и OpenAirInterface для LTE, а также Open5GS, free5GC, OpenAirInterface, SD-Core и eUPF для 5G.

Самой серьёзной описанной атакой стала подмена идентификатора правила пересылки с повышением его приоритета. При успешной эксплуатации функция пользовательской плоскости может направить исходящий трафик абонента на контролируемый атакующим адрес, что позволяет перехватить его сессию. По данным авторов работы, уязвимость была подтверждена на коммерческих ядрах 5G. Для атаки требуется доступ к внутренним сигнальным интерфейсам — например, через открытую инфраструктуру, ошибочную конфигурацию или обход установленной границы доступа.

Разработчики iFinder подчёркивают, что обнаружение уязвимости само по себе не заменяет проверку спецификаций, воспроизведение атаки разработчиками и последующее устранение проблемы.