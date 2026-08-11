«Сплитвью» от Яндекса: браузер объединят с ИИ-ассистентом

Команда Яндекса подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сплитвью». Об этом сообщила пресс-служба компании. Также информация появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

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Компания планирует зарегистрировать знак сразу по семи классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 09, 35, 38, 39, 41, 42 и 45. В заявке указаны, в частности, программное обеспечение, цифровые персональные помощники и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Название «Сплитвью», судя по описанию заявки, может использоваться для режима браузера, позволяющего одновременно просматривать сайт и вести диалог с ИИ-ассистентом в том же интерфейсе. Пользователю не потребуется переключаться на отдельное окно или вкладку.

Как пояснили в Яндексе, регистрация товарного знака указывает на дальнейшее развитие браузеров как среды для работы с ИИ-инструментами.