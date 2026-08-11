Представлена крошечная бритва Xiaomi: металлический корпус, защита IPX8 и 60 дней без зарядки

Портативная электробритва Mijia Portable Electric Shaver Pro появилась в продаже на JD.com за 349 юаней, а с учетом государственной субсидии ее стоимость снижается до 266,98 юаня или 40 долларов.

Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе и предлагается в трех вариантах оформления: матовом золотом, серебристом и темно-сером. Бритва получила защиту от воды по IPX8 и оснащена системой с двойным гофрированным покрытием и лезвиями из нержавеющей стали.

По заявлению Xiaomi, такая конструкция помогает уменьшить количество пропущенных волосков и снизить вероятность застревания волос, делая бритье комфортнее.

Еще одной особенностью стал встроенный сенсорный выключатель. Он распознает контакт с кожей и автоматически отключает устройство.

Автономность достигает 60 дней на одном заряде. При этом Mijia Portable Electric Shaver Pro поддерживает одновременную зарядку и работу.

Кроме того, Xiaomi представила подарочный комплект Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set, главной особенностью которого стала электробритва в редком цвете Nebula Purple. В набор также входят фирменная сумка для хранения и подарочная коробка с тиснением.