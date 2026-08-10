Маск: Starlink может взять на себя более 90% мирового IP-трафика, даже если конкуренты увеличат свою пропускную способность в десять раз

Первые тестовые спутники Starlink были запущены в космос 22 февраля 2018 года

Илон Маск заявил, что в перспективе на долю Starlink может приходиться более 90% всего IP-трафика, даже если конкурирующие спутниковые системы увеличат свою пропускную способность в десять раз.

Спутниковый интернет Starlink благодаря уже развернутой группировке, широкой зоне покрытия и масштабированию сети собирается резко усилить свое положение даже при значительном росте возможностей конкурентов.

Изображение Grok

Напомним, SpaceX планирует запуск собственного мобильного оператора Starlink Mobile в конце 2027 года. Новый сервис должен напрямую конкурировать с крупнейшими американскими операторами связи — Verizon, AT&T и T-Mobile

Starlink — это глобальная система спутникового интернета. Ее создала компания SpaceX Илона Маска. Система использует тысячи низкоорбитальных спутников для подачи быстрого интернета в места, где нет обычной проводной или мобильной связи.