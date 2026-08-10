120 Гц и 7500 мАч, недорого: Redmi 17 появился в продаже в России

Вслед за недавним дебютом в Европе смартфон Redmi 17 начал продаваться на российском рынке. В частности, новинка появилась в каталоге DNS, где представлены три версии с разным объёмом памяти и три из четырёх доступных расцветок. Лавандовый вариант в России пока не представлен.

Стоимость моделей составляет 15,4 тыс. рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Конфигурация 4/256 ГБ обойдётся в 18 399 рублей, а наиболее оснащённый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя — в 22 999 рублей.

Наличие смартфона зависит от региона: в некоторых городах его уже можно приобрести, в других поставки ожидаются в ближайшие дни.

Redmi 17 относится к бюджетному сегменту. Аппарат получил 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей и аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. За производительность отвечает SoC MediaTek Helio G91 Ultra. Также среди основных характеристик — основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп, поддержка зарядки мощностью 45 Вт, FM-радио и NFC, а также защита от влаги (IP64).