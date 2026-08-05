Спутниковый интернет на скорости 150 Мбит/с на любом смартфоне: SpaceX запустит мобильного оператора Starlink Mobile в конце 2027 года

SpaceX планирует запуск собственного мобильного оператора Starlink Mobile в конце 2027 года. Новый сервис должен напрямую конкурировать с крупнейшими американскими операторами связи — Verizon, AT&T и T-Mobile. Об этом заявили глава компании Илон Маск и президент SpaceX Гвинн Шотвелл во время встречи с инвесторами.

Изображение: SpaceX

Одновременно компания работает над собственным спутниковым модемом для смартфонов. В будущем SpaceX рассчитывает предложить его производителям мобильных чипов, включая Qualcomm, Samsung и MediaTek. Ожидается, что это позволит увеличить скорость передачи данных через спутники по сравнению с нынешними решениями Direct-to-Cell.

По словам Гвинн Шотвелл, SpaceX рассчитывает привлечь значительную часть абонентов традиционных операторов. Сейчас совокупная годовая выручка Verizon, AT&T и T-Mobile оценивается примерно в $600 млрд, и компания намерена занять часть этого рынка.

В настоящее время Starlink уже предоставляет спутниковую связь для смартфонов совместно с наземными операторами, обеспечивая обмен сообщениями и базовую передачу данных в районах без покрытия сотовых сетей.

Следующим этапом станет развертывание спутников Starlink V2 Direct-to-Cell (DTC), которые смогут напрямую работать с обычными смартфонами без специального оборудования. Для их запуска SpaceX планирует использовать ракету Starship. По данным компании, новые спутники обеспечат примерно в 20 раз большую пропускную способность по сравнению с нынешним поколением DTC и смогут передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с на стандартные смартфоны с поддержкой 5G/LTE.

Для построения мобильной сети SpaceX не собирается создавать масштабную инфраструктуру из традиционных вышек связи. Вместо этого компания намерена использовать существующие наземные станции Starlink, устанавливая рядом с терминалами спутникового интернета компактные базовые станции. По словам Илона Маска, такой подход позволит обеспечить широкое покрытие при значительно меньших затратах.

При этом SpaceX еще предстоит решить вопросы распределения радиочастот и получить необходимые разрешения регулирующих органов, прежде чем сервис сможет заработать в полном объеме.