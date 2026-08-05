Китай и Россия достроили первый трансграничный пассажирский канатный путь между странами

Переправа через Амур свяжет Хэйхэ и Благовещенск за 6–8 минут, а пропускная способность системы составит до 2,6 млн поездок в год

Китай завершил строительство основной конструкции первого трансграничного пассажирского канатного пути между Китаем и Россией. Линия соединит китайский город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и Благовещенск через реку Амур. Полностью завершить проект планируется до конца 2026 года.

Строительство канатной дороги началось в июле 2019 года в рамках программы развития транспортных связей между двумя приграничными регионами. Сейчас подрядчики должны установить оборудование, завершить интеграцию систем и провести испытания перед открытием для пассажиров.

Новая переправа сократит время поездки между Хэйхэ и Благовещенском до 6–8 минут. Протяжённость линии составит около 970 метров, она будет оснащена 2 кабинами вместимостью по 110 пассажиров каждая. Максимальная скорость движения достигнет примерно 12 метров в секунду, а расчётная пропускная способность — до 2,6 млн поездок в одну сторону в год.

Фото: CCTV

Сейчас связь между регионами обеспечивают автомобильный мост через Амур, открытый в 2022 году и ставший первым автомобильным мостом между Китаем и Россией, а также паромное сообщение.

В первой половине 2026 года через пункт пропуска Хэйхэ прошло более 568 000 пассажиров — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. После запуска канатной дороги власти ожидают роста пассажиропотока и развития туризма, торговли и деловых контактов между приграничными территориями.