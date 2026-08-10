Группировка Starlink увеличится до 100 000 спутников, а новые версии будут в 50 раз быстрее текущего поколения

Следующие поколения спутников могут оказаться более чем в 50 раз производительнее нынешних V2

Илон Маск заявил, что в будущем общая численность спутниковой группировки Starlink, включая аппараты для прямого подключения смартфонов к сети Direct-to-Cell, превысит 100 000 единиц. Для сравнения, весной на орбите находилось около 10 000 спутников Starlink.

Комментируя перспективы развития сети, инвестор Сойер Меррит предположил, что переход к Starlink V3 и увеличение группировки примерно до 100 000 аппаратов позволит получить примерно в 100 раз большую суммарную пропускную способность. По его оценке, каждый спутник V3 сможет обеспечивать примерно в 10 раз большую скорость передачи данных по сравнению с V2. Маск подтвердил общий прогноз по численности группировки, добавив, что дальнейший рост производительности будет очень масштабным.

Изображение Grok

По словам главы SpaceX, будущие поколения спутников Starlink могут обеспечивать более чем в 50 раз большую пропускную способность по сравнению с V2. Масштабирование Starlink при этом напрямую связано с возможностями ракетной системы Starship.

Ранее Илон Маск заявил, что в перспективе на долю Starlink может приходиться более 90% всего IP-трафика, даже если конкурирующие спутниковые системы увеличат свою пропускную способность в десять раз.