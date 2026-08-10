В России стартовали продажи ноутбуков Infinix Xbook B14 и B16

B14 делает ставку на компактность и мобильность, а B16 предлагает увеличенный экран, более емкий аккумулятор и расширенные возможности для работы

Компания Infinix расширила линейку ноутбуков Xbook для российского рынка моделями B14 и B16. Устройства рассчитаны на работу, учебу и повседневные задачи, различаясь прежде всего габаритами, автономностью и оснащением.

Xbook B14 получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1200 и весит 1,18 кг. В зависимости от версии ноутбук оснащается процессорами AMD Ryzen 5 7540U или Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 55 Вт·ч обеспечивает до 13 часов работы, а зарядка мощностью 65 Вт позволяет восполнить 50% энергии за 30 минут. За охлаждение отвечает система IceStorm 4.0. Также предусмотрены подсветка клавиатуры, стереодинамики DTS Audio, HD-камера и два микрофона с шумоподавлением.

B16 стал более крупной моделью с 16-дюймовым экраном яркостью до 380 нит и металлическим корпусом массой 1,4 кг. Ноутбук работает на Ryzen 5 7535HS или Ryzen 7 7735HS, оснащается 16 ГБ ОЗУ и накопителем объемом 512 ГБ либо 1 ТБ. Батарея на 70 Вт·ч обеспечивает свыше 15 часов автономной работы. Среди дополнительных возможностей — цифровой блок клавиатуры, USB Type-C и PC Connection 3.0 для передачи файлов и вывода изображения со смартфона.

Обе модели прошли испытания по стандарту MIL-STD, они устойчивы к перепадам температур, вибрациям и механическим воздействиям, и поддерживают установку дополнительного SSD. Цены на Xbook B14 начинаются от 60 тысяч рублей, на B16 — от 58 тысяч рублей.