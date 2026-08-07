Росатом собирается продать долю в проекте АЭС «Аккую»

Росатом ведёт переговоры о продаже доли в проекте атомной электростанции «Аккую» в Турции внешним инвесторам, пишут «Известия» со ссылкой на представителя госкорпорации. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения от 2010 года доля российской стороны на протяжении всего жизненного цикла станции не может быть ниже 51%, остальные 49% Росатом может продать. Срок эксплуатации АЭС «Аккую» составляет 60 лет с возможностью продления.

Фото: АО «Аккую Нуклеар»

Росатом уже несколько лет предпринимает попытки передать активы. Известно, что одним из первых претендентов был турецкий бизнесмен Ахмет Чалык, но его холдинг столкнулся с финансовыми трудностями. Затем войти в проект планировал глава Ciner Holding Тургай Джинер, но он покинул страну из-за конфликта с властями. В 2017–2018 годах выкупить 49% акций собирался консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon, но эта сделка также сорвалась.

Сейчас в Росатоме по-прежнему рассматривают возможность реализации доли до 49% в проекте АЭС «Аккую» внешним инвесторам — она может быть продана как единым пакетом, так и нескольким компаниям, в координации и согласовании с турецкой стороной. Эксперты считают, что продажа этих 49% заметно облегчила бы финансовое положение российской стороны.

АЭС «Аккую» будет включать в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого из них составит 1 200 МВт. После запуска всех энергоблоков станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год, обеспечивая более 10% потребностей страны. Это позволит заметно снизить зависимость Турции от импорта газа, угля и нефти. Ранее мы писали о том, что производство электроэнергии на первом энергоблоке станции планируют начать к концу текущего года.