Тестовое производство электроэнергии на АЭС «Аккую» хотят начать к концу года

Производство электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» должно стартовать к концу текущего года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, в настоящее время продолжаются испытания реактора и в процессе подготовки к запуску АЭС необходимо провести около 2 тыс. тестов.

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Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом. Алпарслан Байрактар

«Аккую» сооружает госкорпорация «Росатом», она станет первой атомной электростанцией в Турецкой Республике. АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого из них составит 1 200 МВт. Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв заявлял, что пуск энергоблока №1 АЭС «Аккую» запланирован на эту осень.