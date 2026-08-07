Российская замена Land Cruiser Prado 250 и Land Rover Defender. Стартовали продажи внедорожника Esteo V27: 456 л.с., полный привод и усиленный антикор за 5,75 млн рублей

На полном баке объемом 45 литров он может проехать более 800 км

Премиум-бренд Esteo объявил о начале российских продаж V27 — крупного полноприводного гибридного внедорожника. Автомобиль уже появился у дилеров, с учетом госсубсидии (925 тыс. рублей) цена составляет 5,75 млн рублей. Соответственно, полная стоимость машины — 6,675 млн рублей. Машина выделяется своим дизайном: он перекликается с дизайном Land Cruiser Prado 250 (в версии с круглыми фарами) и Land Rover Defender.

Esteo V27 оснащен системой Golden REEV: два электромотора развивают суммарно 456 л.с. и непосредственно приводят колеса в движение. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор с колесами не связан — он работает в качестве генератора для зарядки тяговой батареи. Заявленный совокупный запас хода превышает 890 км (при топливном баке объемом всего 45 литров).

Автомобиль получил интеллектуальный полный привод i-AWD, дорожный просвет 220 мм и способен преодолевать броды глубиной до 600 мм. Предусмотрено восемь основных режимов движения и один дополнительный. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

V27 адаптирован для эксплуатации в России: он получил усиленную антикоррозийную защиту и систему интеллектуального терморегулирования тяговой батареи CATL, которая должна поддерживать стабильную работу силовой установки при низких температурах.

В оснащении машины передние кресла с подогревом и вентиляцией, панорамная крыша, трансформируемый второй ряд, медиасистема на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8155, климат-контроль с ароматизатором.

Бренд Esteo появился в России весной 2026 года в рамках сотрудничества холдинга «АГР» и китайской Defetoo. Компания также развивает на российском рынке марки Tenet, Tenet Plus и Jeland, автомобили которых построены на базе моделей концерна Chery.