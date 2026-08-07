Boeing некому пристроить свои лайнеры Boeing 777X — их не хочет принимать уже третья крупная авиакомпания

Не исключено, что Boeing дешевле будет утилизировать эти авиалайнеры

Lufthansa подтвердила, что ведет переговоры с Boeing о судьбе первых серийных самолетов Boeing 777X, построенных несколько лет назад. Авиакомпания рассматривает два варианта: отказаться от части лайнеров или принять их только после модернизации, если все расходы возьмет на себя американский производитель.

Изображение: Boeing

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что компания обсуждает с Boeing, какие самолеты не будут приняты вовсе, а какие могут быть доработаны и поставлены при условии финансовой компенсации со стороны Boeing. По его словам, аналогичные переговоры ранее начала и Emirates. Также от ранних экземпляров Boeing 777X отказалась американская United Airlines.

Проблема связана с длительной задержкой сертификации программы Boeing 777X. За годы ожидания первые построенные самолеты устарели: часть установленного оборудования и их конфигурация уже не соответствуют текущему стандарту программы. Перед передачей заказчикам такие лайнеры требуют масштабной модернизации.

Ранее Emirates отказалась от первых десяти Boeing 777X. Президент Emirates Тим Кларк в одном из интервью с иронией заметил, что такие самолеты могут пригодиться разве что компании Heinz — «для изготовления консервных банок для печеной фасоли».

Кроме того, недавно стало известно, что Boeing списала и утилизировала один из первых построенных Boeing 777-9, который изначально предназначался Emirates. Компания пришла к выводу, что его модернизация экономически нецелесообразна.

Несмотря на ситуацию с ранними самолетами, Lufthansa по-прежнему рассчитывает получить первый Boeing 777-9 летом 2027 года.