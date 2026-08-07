Когда-то «корейцы» были хитом в России, а теперь они хит в США: гибриды вывели Hyundai и Kia на рекордные продажи в США

Hyundai и Kia завершили июль 2026 года с рекордными продажами на американском рынке. По итогам прошлого месяца Hyundai реализовала в США 82 480 автомобилей, что на 4% больше, чем годом ранее. Kia продала 75 857 машин, что на 7% превышает результат июля прошлого года. Главным источником этого успеха стали именно гибриды. У Hyundai их продажи увеличились на 35%, а у Kia — сразу на 108%.

Изображение: Kia

Самой востребованной моделью Hyundai стал кроссовер Tucson, продажи которого выросли на 20% и достигли 19 714 автомобилей. Следом идут Elantra с ростом на 39% (17 115 машин) и Santa Fe, разошедшийся в количестве 13 373 экземпляра. При этом гибридные версии Tucson, Elantra и Sonata показали лучший июльский результат за всю историю существования этих моделей.

У Kia рекордные показатели продемонстрировали Sportage Hybrid, Seltos, Carnival Hybrid, Telluride и новый седан K4.

Совсем иначе складывается ситуация с электромобилями. Продажи Hyundai Ioniq 6 рухнули сразу на 92% — с 949 до всего 76 автомобилей. В компании объясняют это прекращением продаж простых комплектаций модели. Спрос на Ioniq 5 снизился на 38%, а флагманский Ioniq 9 потерял 35%.

У Kia картина похожая: продажи электрического EV6 сократились на 47%, до 674 автомобилей, а крупный кроссовер EV9 потерял 5% — продано 1650 машин.

Аналитики связывают изменение структуры спроса сразу с несколькими факторами. Одним из главных называют отмену федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов на покупку электромобилей в США. Кроме того, покупатели все чаще выбирают гибриды как более универсальный вариант.

Несмотря на снижение интереса к электромобилям, Hyundai и Kia не собираются сворачивать развитие этого направления. Kia уже готовит к выходу компактный электрический кроссовер EV3, а Hyundai недавно снизила цену на спортивную версию Ioniq 5 N, тем самым компания рассчитывает поддержать спрос.