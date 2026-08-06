Самая большая фабрика чипов на планете: SpaceX и Tesla раскрыли проект Terafab

SpaceX и Tesla объявили о запуске проекта Terafab — нового полупроводникового комплекса в округе Граймс (штат Техас), который компании называют крупнейшей фабрикой по производству чипов в мире. На одной площадке планируется объединить полный цикл создания полупроводников — от выпуска логических микросхем и памяти до их упаковки и финального тестирования. По замыслу компаний, это позволит заметно ускорить разработку и вывод на рынок новых процессоров.

Скриншот видео Tesla

Площадь комплекса составит примерно 9,3 млн кв. м (примерно 1300 футбольных полей), что сделает Terafab одним из крупнейших промышленных объектов в мире. В SpaceX и Tesla считают, что вертикальная интеграция всех этапов производства поможет быстрее совершенствовать технологии и сократить сроки создания новых чипов.

Скриншот видео Tesla

Основной продукцией предприятия станут специализированные процессоры для периферийных ИИ-вычислений и задач инференса. Их планируют использовать в человекоподобных роботах Tesla Optimus, беспилотных такси Cybercab, а также в высокопроизводительных вычислительных системах для космических дата-центров SpaceX.

По оценке компаний, в ближайшие годы их совокупная потребность в вычислительных мощностях превысит 1 ТВт, что значительно выше нынешнего мирового предложения полупроводников. В SpaceX и Tesla подчеркивают, что продолжают сотрудничать с существующими поставщиками, однако считают, что отрасль не сможет полностью удовлетворить будущий спрос. Именно поэтому было принято решение создать собственную производственную базу.

Скриншот видео Tesla

Первый этап строительства потребует инвестиций в размере около 16,8 млрд долларов. На новом предприятии планируется создать не менее 3000 рабочих мест, причем значительную часть сотрудников намерены нанимать среди жителей округа Граймс и соседних районов. Кроме того, компании собираются сотрудничать с местными колледжами и образовательными учреждениями для подготовки специалистов.

Особое внимание уделят вопросам экологии. Комплекс будет использовать воду из водохранилища Gibbons Creek вместо местных подземных источников. На территории предприятия построят собственные очистные сооружения, внедрят системы повторного использования воды и организуют работу с промышленными отходами и химическими веществами в соответствии с экологическими требованиями.

Скриншот видео Tesla

Terafab станет частью стратегии SpaceX и Tesla по развитию высокотехнологичного производства в США. По данным SpaceX, деятельность компании в Техасе уже обеспечила более 56 тысяч прямых и косвенных рабочих мест, а с 2024 года принесла региону свыше 28 млрд долларов экономического эффекта.