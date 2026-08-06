Видеокарта с 22 ГБ памяти — всего за 500 долларов. На eBay начали продавать модифицированные GeForce RTX 2080 Ti

На eBay появились видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti с увеличенным вдвое объемом видеопамяти — 22 ГБ. Продавец из Гонконга предлагает такие ускорители за 500 долларов. Очевидно, устройства предназначены для запуска больших языковых моделей — для таких целей запас видеопамяти важнее максимальной вычислительной мощности, поэтому большой объем памяти (да еще и по цене всего 500 долларов) делает модифицированные GeForce RTX 2080 Ti заметно привлекательнее более современных моделей с 16, 12 и 8 ГБ памяти.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Продавец отправляет покупателям модифицированные RTX 2080 Ti различных производителей — Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek и других. Все они имеют систему охлаждения с центробежным вентилятором. Судя по отзывам на eBay, десятки покупателей уже получили такие ускорители и подтверждают, что увеличенный объем памяти действительно определяется системой и работает заявленным образом.

На фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта подобные предложения выглядят особенно интересно. Для сравнения, Nvidia Titan RTX с 24 ГБ памяти стоит около 800 долларов, Quadro RTX 6000 — примерно 900 долларов, а GeForce RTX 3090 с 24 ГБ GDDR6X обойдется примерно в 1200 долларов.

Несмотря на то что архитектура Turing дебютировала еще в 2018 году, видеокарты этого поколения по-прежнему остаются востребованными. А увеличение объема памяти фактически дает RTX 2080 Ti вторую жизнь.

Впрочем, стоит учитывать, что речь идет о неофициальной аппаратной модификации. Такие видеокарты не имеют заводской гарантии Nvidia или партнеров, а их надежность и долговечность зависят от качества переделки.