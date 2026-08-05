HP, Asus и Acer перешли на китайскую память CXMT на фоне дефицита DRAM

Производители частично заменяют поставки Samsung, SK hynix и Micron китайскими чипами памяти — пока только в ограниченных моделях ноутбуков для рынков

HP, Asus и Acer начали использовать небольшие партии китайской оперативной памяти CXMT в некоторых ноутбуках на фоне продолжающегося дефицита DRAM. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идёт только об ограниченном количестве моделей, предназначенных для рынков за пределами США.

По данным издания, «многие крупные производители ПК недавно завершили процедуру проверки совместимости чипов CXMT и начали использовать их в своих устройствах». Однако объёмы остаются минимальными: производители применяют небольшое число китайских модулей в ограниченной линейке ноутбуков.

Компания Acer подтвердила, что работает с несколькими мировыми поставщиками для управления изменениями стоимости компонентов и повышения устойчивости цепочек поставок, но не раскрыла конкретных производителей памяти.

Фото: CXMT

Производители сохраняют осторожность из-за политических и рыночных факторов. CXMT (ChangXin Memory Technologies) находится в поле внимания властей США: Пентагон указывает на связи компании с китайским военно-промышленным сектором, а американские законодатели выступают за возможное включение CXMT в санкционные списки. Кроме того, компании опасаются ухудшения отношений с основными поставщиками памяти — Samsung Electronics, SK hynix и Micron, которые сейчас контролируют значительную часть мирового рынка DRAM.

Для CXMT выход на рынок ноутбуков стал важным шагом на фоне дефицита памяти, вызванного ростом спроса со стороны ИИ-инфраструктуры. После выхода компании на биржу в Шанхае её акции выросли на 466%. При этом CXMT сосредоточила инвестиции в расширение производства обычной DRAM, а не HBM (используемой для ИИ-дата-центров).

Появление ещё одного крупного поставщика может снизить давление на рынок памяти, где ограниченное предложение уже привело к резкому росту цен.

Дополнительно давление ощущает рынок сборки ПК: производители материнских плат, включая Gigabyte, также объявили о поддержке памяти CXMT. За последний год цены на оперативную память для самостоятельной сборки компьютеров выросли на 400% и более, что заметно увеличило стоимость игровых ПК. При этом источники Nikkei отмечают, что память CXMT не обязательно дешевле продукции Samsung — её использование может быть связано прежде всего с необходимостью получить дополнительные объёмы поставок, а не со снижением расходов.