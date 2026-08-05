Xiaomi выпустила умную 4K-камеру с двумя объективами и ИИ — всего 120 долларов

Она умеет распознавать падения, детей и домашних животных

Xiaomi начала продажи в Китае новой домашней камеры видеонаблюдения Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition. Изначально устройство было доступно только участникам краудфандинговой кампании, а теперь поступило в свободную продажу по цене 799 юаней (120 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главная особенность новинки — сразу две камеры. Первая получила 12-мегапиксельный сенсор в составе телеобъектива, вторая — 8-мегапиксельный датчик в составе сверхширокоугольного модуля. Оба модуля оснащены светосильной оптикой с диафрагмой F/1.6 и поддерживают запись видео в разрешении 4K.

Камера обеспечивает трехкратный оптический зум, максимальный гибридный зум — 12х. Также есть автофокус и полноцветное ночное видение (предусмотрено десять инфракрасных светодиодов).

Устройство установлено на двухосевой поворотной платформе, способной вращаться на 360 градусов по горизонтали и на 180 градусов по вертикали. По данным Xiaomi, механизм работает примерно на 30% быстрее по сравнению с моделью C700, благодаря чему камера эффективнее сопровождает движущиеся объекты.

Одной из ключевых функций стала встроенная система искусственного интеллекта AI Care. Она умеет следить за детьми, пожилыми людьми и домашними животными, распознает падения, длительное отсутствие активности, необычное поведение питомцев и даже контролирует, сколько времени ребенок уделяет учебе.

Кроме того, камера автоматически формирует ежедневные отчеты, а искать нужные записи можно обычными текстовыми запросами без необходимости вручную просматривать архив.

За обработку данных отвечает четырехъядерный процессор с производительностью 3 TOPS. По заявлению Xiaomi, вычислительная мощность новинки примерно втрое выше, чем у Smart Camera C700.

Среди других возможностей — двусторонняя голосовая связь с поддержкой управления жестами, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ и фирменный чип безопасности.