Новый мотоцикл Ural Neo 500 появится у дилеров в сентябре — но не в России, а в США

Новый мотоцикл с коляской Ural Neo 500 начнет поступать к дилерам в США в сентябре 2026 года. В настоящее время модель проходит завершающий этап сертификации для американского рынка.

Фото: Ural

Стоимость новинки составит $14 000, еще $1250 покупателям придется заплатить за доставку до дилерского центра. Мотоцикл будет доступен в четырех цветах: темно-сером, синем, бордовом и оранжевом.

Фото: Ural

Фото: Ural

Ural Neo 500 был впервые представлен летом 2025 года, серийное производство началось в начале текущего года. В отличие от классических моделей «Урала», новая версия построена на базе мотоцикла китайской компании Yingang и выпускается на предприятии в Чунцине (Китай). Мотоцикл оснащается двухцилиндровым двигателем объемом 446 куб. см мощностью 36 л.с.