Илон Маск заявил о росте вычислительных мощностей SpaceX более чем в 5 раз к концу 2027 года — до 2 млн GPU Nvidia и более 10 ГВт мощности

SpaceX планирует увеличить вычислительные мощности своих дата-центров более чем в 5 раз к концу 2027 года и выйти на мощность ближе к 10 ГВт. Об этом Илон Маск сообщил во время отчёта компании за II квартал 2026 года.

Сейчас инфраструктура SpaceX располагает мощностью около 1,4 ГВт. Все новые мощности будут построены на ускорителях Nvidia, включая будущую платформу Vera Rubin, которую Маск назвал лучшей доступной архитектурой.

Согласно документам SpaceX, текущая и запланированная инфраструктура Colossus включает около 100 000 ускорителей Nvidia H100, 110 000 GB200, 110 000 GB300 и ещё минимум 220 000 запланированных GB300. При достижении новой цели по мощности потребность в ускорителях значительно вырастет: если весь новый объём будет построен на Vera Rubin, число GPU может превысить 2 млн. SpaceX пока не сообщала, какая часть будущих кластеров будет использовать эту архитектуру.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Расширение вычислительной инфраструктуры связано с развитием ИИ-направления SpaceX после объединения с компанией xAI в феврале 2026 года. Сделка была проведена преимущественно за счёт акций и оценила SpaceX в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд. Объединённая структура получила оценку $1,25 трлн. При этом ИИ-подразделение SpaceX, куда входят xAI и X, во II квартале 2026 года получило $2,56 млрд выручки при операционном убытке $1,26 млрд.

Основной рост доходов обеспечили не продажи Grok, а контракты на аренду вычислительных мощностей Colossus: один неназванный клиент принёс около $1,52 млрд выручки.

Крупнейшие разработчики ИИ также наращивают вычислительные мощности через разные платформы. Anthropic использует AWS Trainium, ускорители Nvidia и Google TPU для моделей Claude, а OpenAI объявила о планах использовать мощности AMD, Nvidia и AWS Trainium. На этом фоне SpaceX создаёт собственную крупную инфраструктуру для обучения и работы ИИ-моделей, а Маск ранее заявлял о долгосрочных планах размещения дата-центров на орбите.