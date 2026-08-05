Акции Electronic Arts больше не торгуются на бирже: компания ушла в собственность с долгом $20 млрд

Electronic Arts завершила сделку по переходу в частную собственность стоимостью $55 млрд — крупнейший LBO (leveraged buyout, выкуп компании с привлечением большого объёма заёмных средств) в истории. Производитель The Sims, Battlefield и EA Sports FC теперь на 93% принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии, а сама компания получила около $20 млрд нового долга.

Сделка, объявленная в сентябре 2025 года, завершена: акции EA больше не торгуются на NASDAQ, а бывшие акционеры получили по $210 за акцию. Основными покупателями стали Public Investment Fund, инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners. Генеральный директор Эндрю Уилсон сохранил должность и сообщил о новой структуре управления: Кам Вебер будет отвечать за игровые студии, а Дэвид Тинсон — за операционную деятельность.

Главная особенность сделки — не сама покупка, а способ её финансирования. Суверенный фонд вложил около $36 млрд собственных средств, ещё примерно $20 млрд были привлечены в кредит у JPMorgan Chase. Теперь этот долг находится на балансе EA, увеличив её долговую нагрузку примерно в 10 раз. Компании предстоит обслуживать новые обязательства уже без статуса публичной корпорации, что может повлиять на будущие решения по разработке игр и расходам.

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Аналитики ожидают, что давление долга может привести к сокращению расходов, закрытию отдельных студий и более осторожному выбору проектов. Вероятно, EA может сделать ещё большую ставку на проверенные франшизы, внутриигровые покупки и модели с постоянной монетизацией. Интерес инвесторов также связан с использованием искусственного интеллекта в разработке игр: представители Silver Lake заявили, что рассчитывают на потенциал ИИ для ускорения создания контента и повышения эффективности производства.

Переход EA под контроль PIF также вызвал вопросы из-за политического контекста. Фонд контролируется наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а правительство страны сталкивалось с международной критикой из-за ситуации с правами человека. Некоторые игроки опасаются, что новый владелец может повлиять на содержание игр, особенно учитывая темы инклюзивности в таких проектах, как The Sims. EA и инвесторы заявляли, что не планируют менять творческое направление компании.

Electronic Arts завершила предыдущий финансовый год с выручкой около $7,5 млрд и остаётся одной из крупнейших игровых компаний мира. Теперь перед новым владельцем стоит задача одновременно сохранить стоимость ключевых франшиз, обеспечить рост бизнеса и оправдать крупнейший в истории игровой индустрии выкуп с привлечением заемного финансирования.