OpenAI заплатит $3,2 млн за 10 вакансий после претензий Минюста США из-за найма иностранных специалистов

Компания согласилась изменить процедуры найма после расследования, в котором ведомство обнаружило признаки ограничения доступа граждан США к отдельным технологическим вакансиям

OpenAI согласилась выплатить $3,2 млн для урегулирования претензий Министерства юстиции США по поводу возможной дискриминации американских работников при найме. По данным ведомства, компания и её дочерняя структура Statsig Inc. в отдельных случаях отдавали предпочтение кандидатам с временными рабочими визами, ограничивая возможности граждан США подать заявки на вакансии.

Расследование Минюста показало, что OpenAI привлекала иностранных специалистов на некоторые позиции без публикации вакансий на внешнем сайте компании. Кроме того, ведомство указало на необычные методы размещения объявлений: часть вакансий публиковалась в ночное время, а некоторым кандидатам предлагали отправлять бумажные заявления вместо стандартной электронной подачи.

По условиям соглашения OpenAI выплатит $1,2 млн гражданских штрафов и создаст фонд в размере $2 млн для компенсаций работникам, которые могли пострадать из-за спорных практик найма. Компания также обязалась пересмотреть кадровые процедуры, обучить сотрудников требованиям иммиграционного законодательства и проходить контроль со стороны ведомства.

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Расследование касалось менее 10 вакансий, однако Минюст заявил, что дело имеет более широкое значение, поскольку речь идёт о доступе американских специалистов к высокооплачиваемым рабочим местам в технологическом секторе. Соглашение стало 13-м случаем урегулирования после возобновления в 2025 году программы ведомства по контролю за дискриминацией по гражданству при найме.

Представитель OpenAI заявил, что компания не согласна с выводами расследования, но решила заключить соглашение, чтобы закрыть спор и продолжить развитие программы PERM — процесса, позволяющего компаниям оформлять постоянное резидентство для иностранных сотрудников при отсутствии подходящих кандидатов среди американских работников.

В компании подчеркнули, что для выполнения своей миссии по развитию искусственного общего интеллекта (AGI) ей необходимо привлекать специалистов со всего мира.