Мировые продажи Mazda упали на 5%, а в России — взлетели в 8,6 раза

По итогам первого полугодия 2026 года мировые продажи автомобилей Mazda сократились почти на 5%. По данным GlobalData, компания реализовала 606 850 автомобилей против 636 968 за аналогичный период прошлого года. На домашнем рынке в Японии продажи снизились на 6,1% — до 76 622 автомобилей. За пределами страны Mazda продала 530 228 машин, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Изображение: Mazda

На крупнейших зарубежных рынках динамика оказалась неоднородной. В США продажи сократились на 4% (до 201 839 автомобилей), в Китае падение составило почти 10% (до 30 522 машин). А вот Европа стала исключением: спрос вырос на 11% — до 92 993 штук. На остальных рынках продажи снизились на 10% — до 204 874 единиц.

На российском рынке ситуация оказалась противоположной общемировой. По данным регистраций, за первые шесть месяцев года продажи новых автомобилей Mazda выросли на 760%, или в 8,6 раза — до 11,7 тыс. автомобилей. Абсолютное большинство — это кроссовер Mazda CX-5. Это же самая популярная модель Mazda и на глобальном рынке.