Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд, чтобы ловить мошенников до проведения платежа

Платёжная компания получит ИИ-систему поведенческой биометрии, которая анализирует действия пользователей и защищает 760 млн клиентов банков от захвата аккаунтов и цифрового мошенничества

Visa договорилась о покупке компании BioCatch за $2,4 млрд, расширяя свои инструменты для борьбы с финансовым мошенничеством и киберугрозами.

BioCatch разрабатывает технологии поведенческой биометрии, которые анализируют действия пользователей, устройства и сетевую активность, чтобы в реальном времени отличать настоящих клиентов от злоумышленников.

Основанная в 2011 году компания использует модели искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа тысяч сигналов: особенностей ввода с клавиатуры, движений мыши, жестов на сенсорном экране, способов взаимодействия с устройством и признаков того, что пользователь может действовать под давлением. Система предназначена для выявления захвата аккаунтов, мошеннических схем, использования подставных получателей платежей и других видов финансовых преступлений до завершения операции.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

По данным BioCatch, её технологии ежемесячно анализируют около 19 млрд сессий онлайн-банкинга и защищают 760 млн пользователей на 1,8 млрд устройств. Компания работает более чем с 350 финансовыми организациями в 21 стране, включая свыше 100 крупнейших банков мира.

После завершения сделки Visa добавит технологии BioCatch в собственный набор решений для кибербезопасности, управления рисками и предотвращения мошенничества.

Компания заявила, что за последние 5 лет инвестировала более $13 млрд в технологии и инфраструктуру защиты платёжной экосистемы. Сделка является частью более широкой тенденции среди платёжных компаний: Mastercard в 2024 году приобрела компанию Recorded Future* за $2,65 млрд, а Visa в том же году купила разработчика решений для предотвращения мошенничества Featurespace. Закрытие сделки с BioCatch ожидается до конца 2 квартала 2027 финансового года Visa после получения необходимых разрешений.