Нью-Йорк выделил $9 млн на защиту 153 водоканалов от кибератак

Средства направят на аудит безопасности и модернизацию систем управления после серии атак на объекты водоснабжения в нескольких штатах США

Штат Нью-Йорк выделил более $9 млн на усиление киберзащиты 153 систем питьевого водоснабжения и очистки сточных вод. Финансирование предоставляется в рамках программы SECURE (Strengthening Essential Cybersecurity for Utilities and Resiliency Enhancements) и будет направлено на проверку защищённости коммунальных объектов и внедрение мер безопасности.

Получатели средств смогут провести аудит киберрисков и установить дополнительные средства защиты, а также получить бесплатную техническую поддержку от Корпорации экологических объектов штата Нью-Йорк (Environmental Facilities Corporation, EFC). Программа помогает коммунальным службам выполнять новые минимальные требования безопасности, введённые штатом в марте. Среди них — обязательное обучение операторов, уведомление об инцидентах, защита критически важных систем и назначение ответственного за кибербезопасность в крупных водоснабжающих организациях.

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Решение о выделении средств принято вскоре после серии атак на системы управления объектами водоснабжения в нескольких штатах США. В конце июля более 30 коммунальных водных систем Миннесоты подверглись скоординированной атаке, которая затронула промышленные системы управления. В некоторых городах были нарушены функции автоматизации, однако резервные процедуры позволили большинству объектов продолжить работу. В городе Брахам атакующие временно вывели из работы оборудование управления водозаборной станцией и системой очистки воды.

Позднее стало известно, что кампания затронула объекты водной инфраструктуры как минимум в 7 штатах, включая Мичиган, Южную Дакоту и Джорджию.

Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) после инцидентов рекомендовало операторам водных объектов отключить доступ к программируемым логическим контроллерам из интернета, заменить стандартные пароли и ограничить удалённые подключения. Нью-Йорк отдельно подчеркнул, что новые $9 млн на киберзащиту не входят в другую пятилетнюю программу инвестиций в водную инфраструктуру объёмом $3,8 млрд.