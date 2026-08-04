NASA продлит соглашение с Роскосмосом о перекрёстных полётах на год — полтора

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует продлить соглашение с Роскосмосом о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила Дана Вайгел, курирующая в NASA программы на низкой околоземной орбите, в рамках пресс-конференции в Хьюстоне.

Экипаж Crew-13 отправится на МКС в сентябре. По соглашению о перекрёстных полётах в него входит космонавт Сергей Тетерятников. Фото: SpaceX

По её словам, действие соглашения собираются продлить на срок от одного года до полутора лет. На вопрос о том, будет ли соглашение о перекрёстных полётах действовать до завершения эксплуатации МКС в 2030 году, Вайгел ответила, что на столь длительный период NASA и Роскосмос пока не договаривались.

Также речь шла об использовании в программе перекрёстных полётов пилотируемых кораблей Boeing Starliner. Вайгел заявила, что это пока не обсуждается, поскольку корабль ещё не прошёл соответствующую сертификацию. В дальнейшем такую возможность NASA обсудит в ходе контактов с Роскосмосом, добавила представитель американского агентства.

Напомним, во время пилотируемого испытательного полёта в июне 2024 года у Boeing Starliner возникли проблемы. В результате корабль отправился обратно без людей, а астронавтам NASA Барри Уилмору и Суните Уильямс пришлось задержаться на МКС гораздо дольше запланированного. Затем они вернулись на Землю на Crew Dragon.