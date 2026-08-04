ЕС получил право проверять модели OpenAI, Anthropic и Google ещё до их запуска

Еврокомиссия сможет ограничивать доступ к рынку, требовать проверки моделей и штрафовать разработчиков на сумму до 15 млн евро или 3% годового оборота

Европейская комиссия получила новые полномочия по контролю за моделями искусственного интеллекта в рамках поэтапного вступления в силу закона AI Act. Теперь регулятор может требовать предоставить модель для проверки до её вывода на рынок ЕС, ограничивать доступ к европейскому рынку и налагать штрафы до 15 млн евро или 3% годового мирового оборота компании — в зависимости от того, какая сумма больше.

Новые правила распространяются на всех поставщиков универсальных ИИ-моделей, работающих на рынке Евросоюза, независимо от страны регистрации. Как отметила партнёр юридической фирмы Sidley Austin Элизабетта Ригини, наличие штаб-квартиры в США не выводит компанию из-под европейской юрисдикции. Кроме того, иностранные разработчики обязаны назначить официального представителя на территории ЕС.

Штрафы могут последовать не только за нарушения требований AI Act, но и за отказ предоставить информацию, введение регулятора в заблуждение или воспрепятствование проверке модели.

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Новые полномочия усиливают давление на крупнейшие американские компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, на фоне стремления ЕС укрепить технологическую независимость. По данным Reuters, Евросоюз уже ведёт переговоры с OpenAI и Anthropic после недавних киберинцидентов с участием их моделей. OpenAI подтвердила, что находится в контакте с Европейским офисом по искусственному интеллекту.

Усиление контроля происходит на фоне обострения отношений между ЕС и США в сфере технологического регулирования. В июле европейские власти оштрафовали Google почти на $1 млрд по закону Digital Markets Act, после чего США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу введением «существенных пошлин». Представители OpenAI и Google заявили, что продолжат сотрудничать с Еврокомиссией и соблюдать требования нового законодательства.