8000 мАч и 3 дня на одной зарядке, 6 лет обновлений, IP65 и большой экран 6,9 дюйма — 265 долларов. Представлен Poco M8 Power
Это смартфон Poco с самым большим аккумулятором
Poco официально представила в Индии новый смартфон Poco M8 Power, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. По заявлению производителя, одного заряда хватит до трех дней обычного использования.
Несмотря на столь внушительную батарею, толщина корпуса относительно невелика — 8,4 мм, а вот вес — около 220 граммов. Смартфон защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP65, экран прикрывает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.
Poco M8 Power получил 6,9-дюймовую панель AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Дисплей обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 4 Gen 4, соединенная с памятью LPDDR4X и UFS 2.2. Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — с 8-мегапиксельным датчиком.
Мощность зарядки составляет 45 Вт, поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт. Новинка работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Poco обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Кроме того, смартфон оснащен ИК-излучателем для управления бытовой техникой и поддерживает ряд ИИ-функций (например, Circle to Search).
Продажи Poco M8 Power стартуют в Индии 7 августа через площадку Flipkart. Цены такие: 6/128 ГБ — 265 долларов, 8/128 ГБ — 295 долларов.
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