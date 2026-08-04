8000 мАч и 3 дня на одной зарядке, 6 лет обновлений, IP65 и большой экран 6,9 дюйма — 265 долларов. Представлен Poco M8 Power

Это смартфон Poco с самым большим аккумулятором

Poco официально представила в Индии новый смартфон Poco M8 Power, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. По заявлению производителя, одного заряда хватит до трех дней обычного использования.

Изображение: Poco

Несмотря на столь внушительную батарею, толщина корпуса относительно невелика — 8,4 мм, а вот вес — около 220 граммов. Смартфон защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP65, экран прикрывает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Изображение: Poco

Poco M8 Power получил 6,9-дюймовую панель AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Дисплей обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 4 Gen 4, соединенная с памятью LPDDR4X и UFS 2.2. Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — с 8-мегапиксельным датчиком.

Изображение: Poco

Изображение: Poco

Мощность зарядки составляет 45 Вт, поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт. Новинка работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Poco обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Кроме того, смартфон оснащен ИК-излучателем для управления бытовой техникой и поддерживает ряд ИИ-функций (например, Circle to Search).

Продажи Poco M8 Power стартуют в Индии 7 августа через площадку Flipkart. Цены такие: 6/128 ГБ — 265 долларов, 8/128 ГБ — 295 долларов.