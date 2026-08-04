10 000 мА·ч, 80 Вт, IP69K, камера с датчиком Sony. Представлен монстр автономности Oppo A7 Pro Max

Смартфон с акцентом на автономности и защите корпуса

Oppo официально представила в Китае новый смартфон A7 Pro Max, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. По данным Oppo, полного заряда батареи хватает примерно на 24 часа непрерывного просмотра коротких видеороликов. Компания также утверждает, что даже после 1500 циклов зарядки аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости.

Изображение: Oppo через ITHome

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт по фирменному протоколу Oppo. Кроме того, реализована совместимость со стандартами UFCS (до 44 Вт), PPS (до 55 Вт) и USB Power Delivery (до 13,5 Вт). При необходимости устройство можно использовать и как внешний аккумулятор за счет функции обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт. В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5.

A7 Pro Max защищен от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией изображения (OIS) и дополнительный 2-мегапиксельный монохромный модуль. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная. На задней панели расположен фирменный световой индикатор, который сообщает о входящих звонках, уведомлениях и процессе зарядки.

Изображение: Oppo через ITHome

Среди других особенностей — NFC, ИК-излучатель, ИИ-функции для защиты от мошенничества, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и фирменная оболочка ColorOS 16.0. Цены выглядят следующим образом: 8/128 ГБ — 325 долларов, 12/256 ГБ — 400 долларов, 12/512 ГБ — 445 долларов.

На старте продаж покупатели также получат подарки — беспроводные наушники Oppo Enco R5, двухлетнюю защиту экрана и годовую страховку от повреждений водой.