DeepSeek выпустила одну из самых дешёвых моделей в мире: запуск V4-Flash обходится более чем в 100 раз дешевле Claude Fable 5

Новая модель китайской компании стоит около $0,03 за тест, но по качеству пока уступает флагманским решениям OpenAI, Anthropic и Moonshot AI

Китайская компания DeepSeek выпустила модель V4-Flash, которая, по данным исследовательской компании Artificial Analysis, стала самой дешёвой среди известных крупных языковых моделей по стоимости выполнения тестовых задач. Средняя цена одного теста составляет около $0,03 — более чем в 100 раз меньше, чем у Claude Fable 5 от Anthropic, где аналогичный показатель достигает $3,15. Для сравнения, стоимость теста у Kimi K3 компании Moonshot AI оценивается в $0,86, а у OpenAI GPT-5.6 Sol — в $1,86.

Стоимость использования V4-Flash составляет $0,14 за 1 млн входных токенов и $0,28 за 1 млн выходных токенов.

В Artificial Analysis отмечают, что сравнение по стоимости выполнения тестов лучше отражает реальные затраты, чем простое сопоставление цен за токены, поскольку учитывает объём вычислений, необходимый для получения ответа.

Источник: DeepSeek

Модели были доступны ранее в preview-формате. После релиза DeepSeek-V4-Flash и Pro имеют ту же структуру и размер, что и Preview-версии, было повторно запущено только постобучение.

По качеству работы V4-Flash набрала 50 баллов из 100 в рейтинге Intelligence Index, который объединяет результаты 9 тестов по программированию, логическим задачам и офисным сценариям. Это соответствует уровню Google Gemini 3.6 Flash, но уступает Kimi K3 с 57 баллами, а также моделям Claude Opus 5, Claude Fable 5 и OpenAI GPT-5.6, которые получили ещё более высокие оценки.

DeepSeek получила мировую известность в начале 2025 года после выхода модели R1, однако затем столкнулась с усилившейся конкуренцией со стороны Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance и Alibaba.

Компания уже готовит более производительную модель V4-Pro, но сроки её выхода пока не раскрываются. Одновременно Alibaba представила новую флагманскую модель Qwen3.8-Max, продолжая усиливать конкуренцию на китайском рынке ИИ.