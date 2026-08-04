DeepSeek выпустила одну из самых дешёвых моделей в мире: запуск V4-Flash обходится более чем в 100 раз дешевле Claude Fable 5
Новая модель китайской компании стоит около $0,03 за тест, но по качеству пока уступает флагманским решениям OpenAI, Anthropic и Moonshot AI
Китайская компания DeepSeek выпустила модель V4-Flash, которая, по данным исследовательской компании Artificial Analysis, стала самой дешёвой среди известных крупных языковых моделей по стоимости выполнения тестовых задач. Средняя цена одного теста составляет около $0,03 — более чем в 100 раз меньше, чем у Claude Fable 5 от Anthropic, где аналогичный показатель достигает $3,15. Для сравнения, стоимость теста у Kimi K3 компании Moonshot AI оценивается в $0,86, а у OpenAI GPT-5.6 Sol — в $1,86.
Стоимость использования V4-Flash составляет $0,14 за 1 млн входных токенов и $0,28 за 1 млн выходных токенов.
В Artificial Analysis отмечают, что сравнение по стоимости выполнения тестов лучше отражает реальные затраты, чем простое сопоставление цен за токены, поскольку учитывает объём вычислений, необходимый для получения ответа.
Модели были доступны ранее в preview-формате. После релиза DeepSeek-V4-Flash и Pro имеют ту же структуру и размер, что и Preview-версии, было повторно запущено только постобучение.
По качеству работы V4-Flash набрала 50 баллов из 100 в рейтинге Intelligence Index, который объединяет результаты 9 тестов по программированию, логическим задачам и офисным сценариям. Это соответствует уровню Google Gemini 3.6 Flash, но уступает Kimi K3 с 57 баллами, а также моделям Claude Opus 5, Claude Fable 5 и OpenAI GPT-5.6, которые получили ещё более высокие оценки.
DeepSeek получила мировую известность в начале 2025 года после выхода модели R1, однако затем столкнулась с усилившейся конкуренцией со стороны Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance и Alibaba.
Компания уже готовит более производительную модель V4-Pro, но сроки её выхода пока не раскрываются. Одновременно Alibaba представила новую флагманскую модель Qwen3.8-Max, продолжая усиливать конкуренцию на китайском рынке ИИ.
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