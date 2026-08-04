Сначала удалили, потом спросили: Павел Дуров* раскритиковал Apple за удаление Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров* прокомментировал недавнее удаление мессенджера из App Store. Он заявил, что причиной инцидента стала не системная проблема с модерацией, а целенаправленная атака злоумышленников, пытавшихся шантажировать владельцев публичных сообществ.

Изображение сгенерировано ChatGPT

По словам Дурова*, один из злоумышленников воспользовался необычной схемой. Вместо публикации нового сообщения он отредактировал старую запись, незаметно добавив в нее запрещенный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Поскольку сообщение уже давно находилось в группе, большинство участников его не увидели, а система жалоб не успела своевременно среагировать.

Глава Telegram утверждает, что подобные атаки организуют так называемые «шантажисты удалений». По его словам, они требуют деньги у владельцев крупных публичных каналов и групп, угрожая разместить запрещенные материалы, а затем пожаловаться на них в Apple. Если владельцы отказываются платить, злоумышленники пытаются добиться блокировки сообщества или даже временного удаления всего приложения из App Store.

После обнаружения нарушения команда Telegram оперативно удалила запрещенный контент и заблокировала аккаунт нарушителя. Вскоре после этого Apple восстановила мессенджер в магазине приложений.

Дуров* отметил, что Telegram активно использует автоматические и ручные инструменты модерации для борьбы с незаконным контентом в публичных сообществах. По его мнению, именно поэтому злоумышленники вынуждены искать все более сложные способы обхода существующих механизмов защиты.

При этом глава Telegram раскритиковал действия Apple. Дуров* заявил, что компания сначала удалила приложение из App Store и лишь затем связалась с разработчиками. По его мнению, такой подход создает риск для любых крупных платформ с пользовательским контентом, поскольку аналогичным атакам могут подвергнуться и другие популярные сервисы.

Ранее Apple подтвердила, что временно убрала Telegram из App Store после обнаружения материалов, нарушающих правила магазина приложений. После удаления запрещенного контента и блокировки пользователя приложение было возвращено в каталог спустя несколько часов.

* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга